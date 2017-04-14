Çin Hava Yolları Kuzey Kore seferlerini durdurdu
Çin Hava Yolları Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Pekin ile Kuzey Kore başkenti Pyongyang arası uçuşları askıya alacağını açıkladı.
Çin Hava Yolları Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Pekin ile Kuzey Kore başkenti Pyongyang arası uçuşları askıya alacağını açıkladı.
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