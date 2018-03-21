Çin ile BAE arasında 1,18 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketince (ADNOC) Basra Körfezi açıklarındaki Um Şaif ve El Nasır petrol sahalarından petrol ve doğalgaz, Aşağı Zakkum petrol sahasından petrol çıkarmak üzere Çin devlet petrol şirketi PetroChina ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Anlaşma kapsamında söz konusu sahalardaki yüzde 10'luk işletme hakkı payının 1,18 milyar dolar karşılığında 40 yıllığına Çin devlet petrol şirketine devredildiği belirtildi.

Um Şaif ve Nasır petrol sahalarından günde toplam 460 bin varil ham petrol ve 14 milyon metreküp doğalgaz çıkarılıyor. Aşağı Zakkum petrol sahası ise günde 450 bin varil ham petrol çıkarma kapasitesine sahip.

İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin de aynı sahalarda işletme hakkı payı bulunuyor.