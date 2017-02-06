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Çin ile Suriye 120 milyon yuan değerinde anlaşma imzaladı

Çin Halk Cumhuriyeti Suriye Büyükelçisi ve Planlama ve Uluslararası İşbirliği Komisyonu Suriye halkına insani yardım sağlanması için 120 milyon yuan değerinde anlaşma imzaladı.

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Dün Suriye de gerçekleşen toplantıda Suriye'ye insani yardım sağlanması ve ülkenin kalkınmasına yardımcı olmak için Çin ve Suriye arasında 120 milyon yuan değerinde anlaşma imzalandı.
 
Anlaşmayı Suriye hükümeti adına Planlama Komisyonu Başkanı Dr. Imad Sabouni, Çin Cumhuriyeti adına Şam Büyükelçisi Qi Qianlin imzaladı.
 
3 aşamada gerçekleşecek olan yardım toplam 16 milyon dolar değerinde.

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