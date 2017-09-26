Çin, ilk denizaşırı askeri üssünde tatbikata başladı

Çin medyası, Pekin'in 2 ay önce Cibuti'de kurduğu 'ilk denizaşırı donanma üssünde' tatbikata başladığını duyurdu.

South Morning Post'un aktardığına göre üssün komutanı Liang Yang "Cibuti'de konuşlu askerlerimiz ilk kez muhabere eğitimi için üsten ayrıldı. Gerçek mermili tatbikat, Çin'in denizaşırı garnizonlarında yeni bir eğitim modeli bulmasına yardımcı olacak" dedi.

Onlarca Çinli askerin talim eğitimini Cibuti jandarmasının eğitim yaptığı alanda gerçekleştirdiği ve Çin'in alana zırhlı araçlar ile tabanca, otomatik tüfek ve makineli tüfek sevk ettiği belirtildi.

Çin Cibuti'deki askeri üssünü 1 yıl süren inşaatın ardından 1 Ağustos'ta açmıştı.

Pekin donanma üssünü Yemen ve Somali açıklarındaki barış gücü misyonlarına katılan donanma gemilerine yeniden ikmal yapmak için kullanmayı planlıyor.

ÜLKEDEKİ JAPON ASKERLERİ DE TATBİKATA BAŞLADI

Cibuti'de 10 bine kadar asker bulunuran Çin, bu ülkede 2026'ya kadar kalmayı planlıyor.

Küresel olarak ekonomisinin yanısıra askeri gücünü genişletmeyi sürdüren Çin, Afrika'daki üssü sayesinde kıtadaki ülkelerle olan ilişkisini geliştirip doğal kaynaklara ulaşmayı ve yeni ekonomik alanlara açılmayı planlıyor.

Çin'in yanısıra ABD, Fransa ve Japonya'nın da Kızıl Deniz'in güney girişindeki bu stratejik ülkede askerleri bulunuyor.

​Sputnik'te yer alan habere göre, Japon medyası Çin'in tatbikata başlamasından hemen sonra ülkedeki Japon üssünde bulunan Japon askerlerinin de 'ülke dışındaki vatandaşlarının korunması' eğitimi kapsamında kendi tatbikatlarını başlattığını duyurdu.

Japon medyasına göre benzerlerinin 3. sü olan ve 25 Eylül'de başlayan tatbikat 2 Ekim'de sona erecek.