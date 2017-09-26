Çin, ilk denizaşırı askeri üssünde tatbikata başladı
Çin, Afrika Boynuzu'ndaki Cibuti'de kurduğu 'ilk denizaşırı askeri üssünde' gerçek mermili tatbikata başladı.
Çin medyası, Pekin'in 2 ay önce Cibuti'de kurduğu 'ilk denizaşırı donanma üssünde' tatbikata başladığını duyurdu.
South Morning Post'un aktardığına göre üssün komutanı Liang Yang "Cibuti'de konuşlu askerlerimiz ilk kez muhabere eğitimi için üsten ayrıldı. Gerçek mermili tatbikat, Çin'in denizaşırı garnizonlarında yeni bir eğitim modeli bulmasına yardımcı olacak" dedi.
Onlarca Çinli askerin talim eğitimini Cibuti jandarmasının eğitim yaptığı alanda gerçekleştirdiği ve Çin'in alana zırhlı araçlar ile tabanca, otomatik tüfek ve makineli tüfek sevk ettiği belirtildi.
解放军在吉布提首次实战化训练 三天后日本演练— 中文焦点新闻 (@cnfocus) 24 Eylül 2017
编者按：就在日本首次在吉布提实施武装撤侨演练的前三天，当地时间22日上午，中国驻https://t.co/TP8KbVcrUU pic.twitter.com/Nhu7xvMgzP
Çin Cibuti'deki askeri üssünü 1 yıl süren inşaatın ardından 1 Ağustos'ta açmıştı.
Pekin donanma üssünü Yemen ve Somali açıklarındaki barış gücü misyonlarına katılan donanma gemilerine yeniden ikmal yapmak için kullanmayı planlıyor.
ÜLKEDEKİ JAPON ASKERLERİ DE TATBİKATA BAŞLADI
Cibuti'de 10 bine kadar asker bulunuran Çin, bu ülkede 2026'ya kadar kalmayı planlıyor.
Küresel olarak ekonomisinin yanısıra askeri gücünü genişletmeyi sürdüren Çin, Afrika'daki üssü sayesinde kıtadaki ülkelerle olan ilişkisini geliştirip doğal kaynaklara ulaşmayı ve yeni ekonomik alanlara açılmayı planlıyor.
Çin'in yanısıra ABD, Fransa ve Japonya'nın da Kızıl Deniz'in güney girişindeki bu stratejik ülkede askerleri bulunuyor.
【中國解放軍吉布提首次實戰訓練 日本也將演練“武裝撤僑”】https://t.co/R12tYkC5mt pic.twitter.com/B28GG3LixS— 通傳媒 (@TongMediaHK) 24 Eylül 2017
Sputnik'te yer alan habere göre, Japon medyası Çin'in tatbikata başlamasından hemen sonra ülkedeki Japon üssünde bulunan Japon askerlerinin de 'ülke dışındaki vatandaşlarının korunması' eğitimi kapsamında kendi tatbikatlarını başlattığını duyurdu.
Japon medyasına göre benzerlerinin 3. sü olan ve 25 Eylül'de başlayan tatbikat 2 Ekim'de sona erecek.
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