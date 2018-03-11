Çin: Japonya'nın Kuşak ve Yol iş birliğine katılmasını bekliyoruz

Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan, bugün 13. Çin Ulusal Halk Meclisi'nin 1. Toplantısı'nın basın merkezinde Japon gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zhong Shan, Kuşak ve Yol inisiyatifinin açık, kapsayıcı ve şeffaf olduğunu belirtti. Zhong Shan, Çin'in Japonya'nın Kuşak ve Yol iş birliğine katılmasını beklediğini dile getirdi.



140'ı aşkın ülke ve bölge, Kuşak ve Yol iş birliği inisiyatifine aktif bir şekilde katılıyor. Japon gazeteci, Japonya'daki ekonomi çevresinden Kuşak ve Yol inisiyatifine büyük ilgi gösterilmekte olduğuna, son zamanlarda Japonya'da Kuşak ve Yol projelerine katılma yönündeki seslerin gittikçe arttığına dikkat çekti.



Zhong Shan, geçen yıl Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifiyle ilgili ülkelerle ithalat ve ihracat hacminin yüzde 14,8 artarak 1 trilyon 100 milyar ABD Doları'nı bulduğunu, bu artış oranının Çin'deki dış ticaretin artış hızından 3,4 puan daha yüksek olduğunu belirtti.



Zhong Shan, düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na değinerek, serbest ticaret pilot bölgeleri, çeşitli kalkınma bölgeleri ve işbirliği bölgeleri gibi dışa açılan platformların rolünün iyi çalıştırılacağını kaydetti. Zhong Shan, ayrıca İpek Yolu güzergahındaki ülkelerle e-ticaretin geliştirilerek, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının hızlandırılması dahil bir dizi önlem alınacağını, Kuşak ve Yol kapsamındaki uluslararası iş birliğinin derinleştirileceğini sözlerine ekledi.

(CRI)