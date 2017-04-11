Çin K. Kore sınırına 150 bin asker gönderdi
ABD'nin Suriye saldırısı sonrası K. Kore'yi tehdit etmesi ve savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, olası saldırıları önlemek için K. Kore sınırına 150 bin asker takviye gönderdi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
ABD'nin Suriye saldırısı sonrası K. Kore'yi tehdit etmesi ve savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, olası saldırıları önlemek için K. Kore sınırına 150 bin asker takviye gönderdi.
ABD Suriye saldırısı sonrası yaptığı açıklamada Suriye müdahalesinin K. Kore'ye bir mesaj olduğunu belirtmiş ve nükleer çalışmalarına son vermesini istemişti.
Geçtiğimiz günlerde ise ABD Carl Vinson isimli uçak gemisini K. Kore'ye gönderdi.
Bugün K. Kore'den yapılan açıklamada ise, "Savaşa hazırız" dendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.