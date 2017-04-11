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Çin K. Kore sınırına 150 bin asker gönderdi

ABD'nin Suriye saldırısı sonrası K. Kore'yi tehdit etmesi ve savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, olası saldırıları önlemek için K. Kore sınırına 150 bin asker takviye gönderdi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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ABD'nin Suriye saldırısı sonrası K. Kore'yi tehdit etmesi ve savaş gemisi göndermesinin ardından Çin, olası saldırıları önlemek için K. Kore sınırına 150 bin asker takviye gönderdi.
 
ABD Suriye saldırısı sonrası yaptığı açıklamada Suriye müdahalesinin K. Kore'ye bir mesaj olduğunu belirtmiş ve nükleer çalışmalarına son vermesini istemişti.
 
Geçtiğimiz günlerde ise ABD Carl Vinson isimli uçak gemisini K. Kore'ye gönderdi.
 
Bugün K. Kore'den yapılan açıklamada ise, "Savaşa hazırız" dendi.
 
 

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