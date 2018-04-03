Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile bir araya geldi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, başka bir ülkeye giderken Pekin’e uğradığı kaydedilen mevkidaşı Ri ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti, ikili ilişkiler ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanı Vang, Kim’in Çin’e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayarak ziyarette Çin-Kuzey Kore ilişkileri ile yarımadanın nükleer sorununun barışçıl çözümünde önemli fikir birliklerinin sağlandığını belirtti.

Mevcut durumda, Çin ve Kuzey Kore'nin geleneksel dostluğunun sürdürülmesi ve geliştirilmesinin hem iki ülke hem de bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Vang, iki tarafın, Kim ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in görüşmesinde elde edilen sonuçları uygulaması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de Kim ve Şi'nin başarılı görüşmesinin, ilişkilerin gelişmesi için önemli fırsatlar sunacağını söyleyerek iki liderin, karşılıklı üst düzey ziyaretleri artırmak ve tüm seviyelerde diplomatik ilişkileri geliştirmek gibi fikir birliğine vardığı konularda, Pekin yönetimiyle çalışmak istediklerinin altını çizdi.

Çin, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve ABD ile görüşmelerini destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeleri desteklediklerini ifade ederek Pyongyang yönetimini, yarımadanın nükleerden arındırılmasına bağlılığı ve bölgede gelirimin düşürülmesi konusunda gösterdiği çabalar dolayasıyla takdir ettiklerini bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri de iki ülke liderlerinin görüşmeleri doğrultusunda yarımadadaki sorun konusunda Çin ile yakın stratejik iletişimi sürdüreceklerini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile 27 Nisan’da liderler zirvesinde bir araya gelcek Kim'in, Trump ile de gelecek ay görüşmesi planlanıyor.

Çin basının isim vermeden diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri’nın Rusya, Azerbaycan ve bazı ülkeleri ziyaret edeceği belirtilmişti.