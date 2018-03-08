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Çin klimalarına damping önlemi sürecek

Çin menşeli duvar tipi klimalar ile bunların iç ve dış ünitelerine yönelik damping önlemine devam edilecek

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Ekonomi Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Çin menşeli duvar tipi split klimalar, bunların iç ve dış ünitelerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasında alınan karar yürürlüğe konuldu.

Yapılan soruşturma sonunda, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Öte yandan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Pakistan ve Vietnam'a önlemlerin etkisiz kılınmasının tespit edilmesi sonucu teşmil edilen tedbirler de sürdürülecek.

Söz konusu ürünlerin ithalatında CIF (İthalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) bedelinin yüzde 25'i kadar dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

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