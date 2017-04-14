Çin: Kore yarımadasında savaşın kazananı olmaz

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile görüşmelerin ardından basına verdiği demeçte, Wang, "Bütün tarafları, Kore Yarımadası'ndaki durumun geri döndürülemez biçimde zarar görmesini önlemek için tahrik edici ya da tehdit içeren ifadelerden ya da eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Wang, "Birleşik Devletler, Kore Cumhuriyeti ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) arasındaki gerginlik arttı ve bu belirsiz durum dikkatli davranmayı gerektiriyor ve endişeyi getiriyor" dedi.

Çin bölgedeki gerginliği tırmandırabilecek bir eylemi tarih boyunca reddetmiş bir ülke olarak, diyalog, bölgedeki tek çözümdür diyen Wang, "Kore Yarım Adası meselesinde, yıkıcı söylemi destekleyen ya da kazanacak olan daha büyük yumruğu atacak olan değildir" dedi. Wang, "Savaş, Kore Yarım Adası'nda patlarsa, birden fazla taraf kaybedecek ve hiç kimse kazanamayacak" dedi.

Dışişleri bakanı, diyalog ve müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrılar için Çin'in çok uğraş verdiğini ve bunu tüm tarafların kavraması gerektiğinin altını çizdi.

Wang, "çift yönlü yaklaşım" ve "durdurmak için askıya alma" konusundaki uygulanabilir ve detaylı bir plan sunmaya istekli ve süreci ileriye götürecek tavsiyelere açık olduğunu belirtti. Wang, yarım adadaki gerilim için, "Çin resmi veya gayri resmi olup olmamasına bakılmaksızın her tür diyaloğa destek veriyor" dedi. Wang, yarım adadaki gerilimi azaltmak için ilk adım olarak Kuzey Kore´nin büyük ölçekte ABD- Güneyin askeri tatbikatlarının askıya alınması karşılığında nükleer ve füze faaliyetlerini askıya alabileceğini savundu.