Çin: Kuzey Kore engellenmeli
Çin DIşişleri Bakanı Wang Yi, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile düzenlediği basın toplantısında, 'Kuzey Kore'nin girdiği bu geri dönüşü olmayan yolda engellenmesi gerekiyor' dedi.
Çin DIşişleri Bakanı Wang Yi, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore'nin girdiği bu geri dönüşü olmayan yolda engellenmesi gerekiyor" dedi.
Bakan Wang Yi konuşmasının devamında, Kuzey Kore'nin BM yaptırımları ve ABD'nin stratejik sert uyarılarına karşı altıncı nükleer denemeyi yapacağından endişeli olduğunu belirtti.
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