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Çin: 'Kuzey Kore'ye petrol gönderildiği iddiası yalan

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin’e ait gemilerin Kuzey Kore’ye petrol taşıdığı iddialarını yalanladı.

  • İHA
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ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Çin’in Kuzey Kore’nin petrol temin etmesine izin verdiğini iddia etmiş, bu konuda ‘hayal kırıklığına uğradıklarını’ belirtmişti. Trump’ın Pekin’e yönelttiği suçlama, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, düzenlenen basın toplantısında 19 Ekim günü Çin’e ait bir geminin Kuzey Kore’ye ait bir gemiye petrol gönderdiğine dair iddialara yanıt verdi. Söz konusu geminin, ağustos ayından bu yana Çin limanlarında demirlediğine veya bu limanlarda giriş-çıkış işlemi yaptığına dair herhangi bir kayda ulaşamadıklarını belirten Sözcü Chunying, ‘‘İlgili haberler, gerçeklerle uyuşmuyor’’ dedi.

Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına daima uyduğunun altını çizen Çinli Sözcü, ‘‘Çin tarafının BMGK kararlarını ihlal ettiğine dair somut deliller ortaya koyulursa, Çin bunu kesinlikle yasa ve kurallar çerçevesinde ele alacaktır’’ ifadesini kullandı.

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