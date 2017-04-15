Çin: Kuzey Kore'yi savunmak zorunda değiliz

Söz konusu anlaşmanın 2021'e kadar geçerli olduğu bilinirken, South China Morning Post'a konuşan Çinli yetkililerden aksi yönde açıklama geldi.

'ÇİN KUZEY KORE'Yİ SAVUNMAK ZORUNDA DEĞİL'

SoL gazetesinin aktardığına göre, Çinli diplomatlar ve askeri yetkililer, anlaşmada bir ülkenin saldırıya uğraması durumunda diğerinin savunacağı söylenmesine karşın, böyle bir zorunluluk olmadığını öne sürdü.

Çinli yetkililer, anlaşmada iki ülkenin de 'barış ve güvenliği koruması' gerektiğinin söylendiğine işaret ederek, Kuzey Kore'nin bunu ihlal ettiğini iddia etti.

Çinli emekli asker Li Jie, "Çin'in savaş durumunda Kuzey Kore'ye askeri destek vereceğini söylemek zor, çünkü Kuzey Kore nükleer silahlar geliştriyor, bu eylem iki ülke arasındaki anlaşmaya aykırı" diye konuştu.

'SALDIRIYI PYONGYANG BAŞLATIRSA, ÇİN'İN SAVAŞA GİRMESİ GEREKMEZ'

Fudan Üniversitesi'nden profesör Cai Jian ise başka bir iddiada bulunarak, saldırıyı Kuzey Kore'nin başlatması durumunda Çin'in savaşa girmesinin gerekmeyeceğini söyledi.

Askeri analist Antony Wong Dong ise, anlaşma son yenilendiğinde Çin'in Kuzey Kore'yi 'sorumlu olmaya' çağırdığını belirtti. SCMP'ye konuşan Wong 'ikinci bir Kore savaşı olmayacak' iddiasında bulundu.

'EN İYİ SEÇENEK NÜKLEER SİLAHLANMAYI BIRAKMAK'

Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Global Times ise, Kuzey Kore için en iyi seçenğin 'nükleer programını bırakmak' olduğunu öne sürdü.

Yazıda Kuzey Kore'nin bunu gerçekleştirmesi durumunda, Çin'in aktif olarak ülkeyi koruyacağı söylendi.

ABD'nin nükleer varlığına dikkat çeken Kuzey Kore, nükleer programını caydırıcılık amacıyla sürdürdüğünü duyuruyor. (sputnik)