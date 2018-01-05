Çin, Kuzey Kore'yle ticari yaptırımları sıkılaştırdı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ülkeye yapılan ham ve rafine petrol ihracatının daha da azaltılacağı, çelik, endüstriyel makine ve araç ihracatının ise yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Pyongyang'dan gıda, makine ve diğer eşyaların ithalatının yasaklandığı kaydedildi.

BMGK, 22 Aralık'ta oy birliğiyle Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımları benimsemişti.

Kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Çin, eylül ayında da BMGK kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı.