Çin, Pasifik'te askeri tatbikatlara hazırlanıyor

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Jinke'nin açıklamasında, "Hava Kuvvetleri yakın bir zamanda, Xian H-6 bombardıman uçakları ve Su-30 savaş uçakları ile Miyako Boğazı'nın üzerinden uçacak ve batı kesiminde büyük askeri tatbikatlar yapacak'' ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Jinke, uçakların Güney Çin Denizi üzerinde de bazı manevralar yapacağını, yapılacak tatbikatların tamamen Çin ordusunun kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

''GELİŞTİRME İÇİN BARIŞÇIL GİRİŞİMLER''

Çin donanmasının da Güney Çin Denizi'nde tatbikata hazırlandığı haberleri, Çin basınına cuma günü yansıdı.

Yetkililer ise bu hamlelerin tamamen orduyu geliştirmeye yönelik barışçıl olduğunu, kimseyi tehdit etme gibi bir niyetlerinin bulunmadığını duyurdu.

BİTMEYEN SORUN: GÜNEY ÇİN DENİZİ

Güney Çin Denizi'nde Çin ve Japonya arasındaki 'ülkeler arası kara ve deniz sahanlığı' konularındaki ihtilaf, uzun yıllardır karşılıklı bir restleşmeye neden oluyor. Bu gerilim, iki ülkeyi zaman zaman savaşın eşiğine getiriyor.

Çin'in son yıllarda Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetlerini artırması ve Çin'e ait gemilerin ihtilaflı adalara ait karasularına girmesi gerilimi tırmandırıyor.

Japonya bu hareketleri 'tehdit' olarak değerlendirirkeni, Çin tarafı hamlelerin tamamen barışçıl olduğunu iddia ediyor.