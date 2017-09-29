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Çin polisi, Xinjiang'daki azınlık Müslümanların tüm Kur'an nüshalarını yetkililere teslim etmesini istedi

Çin'in Xinjiang bölgesinde Çin polisi Müslümanlardan tüm dini öğeleri yetkililere teslim etmesini istedi.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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RFA haber sitesinde yer alan bilgiye göre Çin'in Xinjiang bölgesinde bulunan azınlık Müslümanlara yönelik baskı artarak devam ediyor.
 
Çin polisi son yayınladığı kararla, Müslümanların tüm Kur'an nüshalarını, seccadeleri ve dini öğeleri yetkililere teslim etmesi istendi.
 
Çin polisinin köy, il ve ilçelerde baskınlar düzenleyerek Uygur ve Kazak Müslümanlarına ait dini öğelere el koyduğu belirtilirken, yeni kararla birlikte İslamiyet ile ilgili öğelerin teslim edilmemesi durumunda şahısların cezaya çarptırılacağı belirtildi.
 

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