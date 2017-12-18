Çin savaş jetleri Güney Kore hava sahasına girdi

Çin’e ait 5 savaş uçağının Güney Kore'nin Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi’ne (ADIZ) girdiği bildirildi.

Yonhap haber ajansı, Çin savaş jetlerinin ADIZ’e girerek hava sahası ihlalinde bulunması üzerine Güney Kore savaş uçaklarının acil koduyla havalandığını duyurdu.

Çin Hava Kuvvetlerine ait iki bombardıman, iki savaş jeti ve bir keşif uçağının ADIZ’e yerel saatle 10.10’da giriş yaptığının tespit edildiği kaydedilen haberde, Güney Kore’ye ait uçakların da Çin uçakları bölgeden ayrılana kadar normal taktiksel önlemler aldığı ifade edildi.

Güney Koreli bir askeri yetkili, söz konusu ihlalin ardından Çin tarafı ile acil hat üzerinden görüştüklerini ve bu ihlalin amacını anlamaya çalıştıklarını aktardı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şın Cinkı da başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin uçaklarının yıllık rutin tatbikat programı çerçevesinde uzak denizlerde gerçek savaş kabiliyetini ölçme amacıyla ilgili bölgede görevlerini icra ettiğini ve söz konusu tatbikatın herhangi bir ülke veya bölgeyi hedef almadığını savundu.

Güney Kore’nin ADIZ ilan ettiği bölgenin aslında uluslararası sular olduğunu ileri süren Şın, yapılan uçuşların uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarına uygun olduğunu iddia etti.

Söz konusu ADIZ bölgesi, Çin’in Duyma Boğazı, Japonya’nın da Tsuşima Boğazı olarak adlandırdığı sularda yer alıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin tanımladığı Hava Savunma ve Tanımlama Bölgeleri çakışıyor.