Çin: Suriye'ye düzenlenen hava harekatı uluslararası hukuku çiğnedi Çin Dışişleri Bakanlığı : Suriye meselesinin yalnızca siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini ve Suriye'deki şüpheli kimyasal silah saldırılarına karşı tam, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.