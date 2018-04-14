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Çin: Suriye'ye düzenlenen hava harekatı uluslararası hukuku çiğnedi

Çin Dışişleri Bakanlığı : Suriye meselesinin yalnızca siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini ve Suriye'deki şüpheli kimyasal silah saldırılarına karşı tam, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

  • star.com.tr
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Düzenlenen basın konferansında konuşan Çin Dışişleri sözcüsü Hua Chunying, Çin'in uluslararası ilişkilerde güç kullanımına sürekli olarak karşı olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni görmezden gelen askeri eylemlerin uluslararası hukuku çiğnediğini söyledi. 
 
Chunying, Birleşmiş Milletler'den bağımsız gerçekleşen bu tip askeri müdahelelerin Suriye sorununa yenilerini ekleyeceğini ve mevcut sorunun çözülmesini zorlaştıracağını belirtti.
 

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