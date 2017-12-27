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Çin: Tatbikatlara alışsanız iyi olur

Tayvan Adası çevresinde askeri tatbikatlar gerçekleştirmeye devam eden Çin tarafından, 'Öyle ya da böyle, Tayvan bu tatbikatlara alışsa iyi olur.' ifadeleri kullanıldı.

  • star.com.tr
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Bölgede özellikle Çin gibi devasa bir komşusuyla barış arayışları içerisinde olan ada ülkesi Tayvan'ın etrafında gerçekleştirilen askeri tatbikatlar üzerine Çin, "Öyle ya da böyle, Tayvan bu tatbikatlara alışmak durumunda." açıklaması yapıldı.

Adanın tam bağımsızlığı için mücadele eden Demokratik Terakkiperver Partisi lideri Tsai Ing-wen'in geçen yılki başkanlık seçimlerini kazanmasından itibaren, Tayvan'ı kendi 'mukaddesi toprağı' sayan Çin, söylemlerini sertleştirerek askeri tatbikatlarını artırmaya başladı.

Tsai Ing-wen'in adayı resmen bağımsızlığa götürmeye çalıştığını düşünen Çin, 'mukaddes topraklarını' kırmızı çizgi olarak görüyor. Tayvan lideri ise Çin ile aralarında husumet çıkmasını değil, barış havasının hakim olmasını arzuluyor.

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada, Çin hava Kuvvetleri tarafından devam ettirilen tatbikatlarla ilgili olarak, "Herkes yavaş yavaş bu duruma alışacak." ifadeleri kullanıldı.

 

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