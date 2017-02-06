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Çin Trump'ın İran yaptırımlarını eleştirdi

Pekin yönetimi, Beyaz Saray'ın İran'a misilleme olarak aldığı yeni yaptırım kararını eleştirdi.

  • DHA
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, bugün düzenlediği basın toplantısında İran'a karşı Trump yönetimince uygulamaya koyulan ve Çinli şirketleri de içine alan yeni yaptırımları değerlendirdi. 
 
Çin'in tek taraflı müeyyidelere karşı çıktığını belirten Sözcü Lu, "Yaptırımlar çeşitli taraflar arasında güvenin pekiştirilmesine ve ilgili uluslararası sorunların çözülmesine yardımcı olmayacaktır." dedi. 
 
Trump yönetimi, geçtiğimiz günlerde İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze testinin ardından toplam 25 şirket ya da bireyi yaptırım listesine almıştı. 
 
Listede, Çin merkezli 2 şirket ile 3 Çin vatandaşı da yer alıyor.

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