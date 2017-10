Çin, tüm ülkeyi kapsayacak yüz tanıma sistemi geliştiriyor

"South China Morning Post” gazetesinin haberinde, Kamu Güvenliği Bakanlığı bünyesinde 2015’te başlatılan ulusal yüz tanıma projesinin, merkezi Şanghay'da bulunan Isvision firması tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Yüz tanıma sisteminin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bilgi verilmezken, söz konusu sistemin kimlik fotoğrafı ile kameradan elde edilen fotoğrafı eşleştirmesi amaçlanıyor.

Güvenlik kameraları, bulut veri tabanı ve bilgi merkezleriyle veri iletişimi yapacak yüz tanıma sisteminin, talep edilen bilgiyi ülkede tüm ilgili yetkili birimlere dağıtması hedefleniyor.

Dünyada 1 milyar 300 milyondan fazla nüfusuyla en kalabalık ülke olan Çin’de, yüz hatları birbirine benzeyen insanların çokluğunun projeyi zorlaştırdığı belirtiliyor.

Öte yandan Çinli uzmanlar, yüz tanıma teknolojisiyle toplanan milyonlarca kişiye ait kimlik bilgilerinin dijital ortama aktarılması durumunda güvenlik riskleri oluşacağı uyarısında bulundu.

Çin’de yaygın kullanılan yüz tanıma sistemi, banka ATM'leri, restoranlar, üniversitelerdeki kız yurtları ve umumi tuvaletlerde kullanılıyor.

Ülkenin Şangdong, Hınan, Ciangsu, Guangdong eyaletlerinde bazı işlek caddelere, yayaların trafik kurallarına riayet etmesini sağlamak amacıyla içerisinde kamera ve fotoğraf makinesinin bulunduğu yüz tanıma sistemi yerleştirilmiş, yaklaşık 20 dakika içinde, ihlali yapan yayanın kimlik numarası ve ev adresi, yaya geçidinin üzerine yerleştirilen ekrandan "trafik kurallarını ihlal etti" uyarısıyla halka teşhir edileceği açıklanmıştı.

Ayrıca başkent Pekin'deki ünlü Cennet Tapınağı parkı içindeki tuvaletlerde yaşlıların tuvalet kağıtlarının evlerine götürmesini engellemek için tuvalet girişlerine yüz tanıma teknolojisi kullanan kameralar koyulmuş ve tuvalet kağıdı hırsızlığı önlenmeye çalışılmıştı.

Person of Interest (Şüpheli Şahıs)'te kimlik ifşası ve mahremiyet

Türkiye’de de oldukça fazla hayranı bulunan ve 5 sene boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen başrollerini Jim Caviezel, Taraji P. Henson, Kevin Chapman gibi isimlerin yer aldığı Person of Interest’te kameraların hayatımızın her alanında olduğu, izlenmenin ve her hareketimizde kimliğimizi gizlemenin neredeyse imkansız olduğu işleniyor.