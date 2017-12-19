Çin ve Rusya'dan ortak balistik füze müdahale tatbikatı

11-16 Aralık tarihleri arasında Pekin'de gerçekleşen tatbikat, Çin ve Rusya topraklarına yönelik ani ve provokasyon amaçlı balistik ve seyir füzesi saldırılarına karşı ortak müdahele kabiliyetinin geliştirilmesini amaçladı.

Tatbikat, hava ve füze savunma operasyonlarını bilgisayar simülasyonu kullanarak planlama, komuta etme ve ateş gücü koordinasyonu sağlama gibi konuları kapsıyor. C4Defence