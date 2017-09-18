Çin ve Rusya Kuzey Kore yakınlarında ortak deniz tatbikatı yaptı

Çin ve Rusya, Kuzey Kore’nin füze denemeleri nedeniyle bölgedeki gerginliğin artmasının ardından bugün, Kuzey Kore yakınlarında deniz tatbikatına başladı. Tatbikatın, Büyük Petro Körfezi ile Kuzey Kore sınırları yakınlarında yer alan Rusya’nın Vladivostok şehri limanı yakınlarında ve Ohotsk Denizi'nin güney kesiminde gerçekleşeceği belirtildi. Ortak tatbikatın, bu yıl gerçekleştirilen Çin-Rusya deniz tatbikatının ikinci bölümü olduğu belirtilirken, tatbikat iki ülke tarafından Kuzey Kore’yle yaşanan gerginlikle ilişkilendirilmiyor.

Kuzey Kore, uluslararası toplumdan aldığı tepkilere rağmen Cuma günü, üç hafta içinde ikinci kez Japonya üzerinden yine bir füze fırlatmıştı. Öte yandan, Çin ve Rusya Kuzey Kore gerginliğine ilişkin barışçıl bir çözüm ve görüşme gerçekleştirilmesi yönünde bir çok kez çağrıda bulunmuştu.