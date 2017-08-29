Trump'ın Kuzey Kore açıklamasına Çin ve Rusya'dan jet yanıt: Gerilimi tırmandırmayın

Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçen füze denemesi ile ilgili "Dünya Kuzey Kore'nin yeni mesajını sesli ve net bir şekilde aldı. Kuzey Kore için tüm seçenekler şu an masada'' ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ve Rusya'dan 'gerilimi tırmandırmayın' uyarısı geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Konunun müzakereler yoluyla çözüme kavuşturulması için artık daha fazla çaba gösterilmesi gerekli. Trump ve Kim gerilimi tırmandıracak söylemlerden vazgeçmeli'' ifadelerine yer verildi.

Rusya ise Trump'a Kuzey Kore'yi tehlikeli bir reaksiyona sürükleyecek herhangi bir şeyden kaçma çağrısında bulundu. Rus yetkililer ayrıca Güney Kore'de bir nükleer karşıtı kalkan kurulmasıyla askeri dengelerin bozulacağını da vurguladı.

İngiltere, Almanya, Fransa ve Avusturya da, tarafların gerilimi artırıcı tutum ve söylemlerden kaçınmaları, Pasifik'teki çatışmanın barış içinde çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Dünya ülkelerinin dile getirdiği ortak endişe ise ABD ya da Kuzey Kore'nin herhangi bir askeri müdahalede bulunması halinde, bölgenin; Çin Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere ateş çukuruna döneceği yönünde.