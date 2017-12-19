Çin yönetimi, Filistinli ve İsrailli heyetleri bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere ülkesine davet etti

İsrail basınında yer alan habere göre Pekin yönetimi Trump'ın skandal kararı sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Filisinli ve İsrailli heyetleri ülkesine davet etti.

Filistin tarafından Mahmut Abbas'ın kıdemli yardımcısı ve eski bakan Ahmed Mecdalani ve üst düzey heyetin katılım göstereceği belirtildi.

Başkan Trump'ın skandal kararı sonrası uluslararası Çinli şirketlerin CEO'ları İsrail'e olan ziyaretlerini iptal etme kararı almıştı.