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Çin'de 20 saat aralıksız oyun oynadı, felç geçirdi

Çin'in Jiaxing bölgesindeki bir internet kafede 20 saat boyunca aralıksız oyun oynayan 20'li yaşlarındaki bir adamın belden aşağısı tutmamaya başladı.

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Oyun çılgınlığı ve bağımlılık Çin’de farklı bir boyuta gelmiş vaziyette. Öyle ki internet kafelerin çok yaygın olması dolayısıyla çok sayıda insan her gün saatlerce oyun oynuyor. Fakat Çin basınında yer alan bir haber internet kafe ve oyun çılgınlığının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Çin’de yayın yapan haber sitesi qq.com’da yer alan haberde, Zhejiang Bölgesi’ndeki Jiaxing’deki bir internet kafede aralıksız 20 saat boyunca oyun oynayan bir adam tuvalete gitmek isteyince hayatının şokunu yaşadı. Öyle ki 20 saat boyunca aralıksız oturan ve oyun oynayan genç bir anda yere düştü. Ayaklarını hissetmeyen ve yürüyemeyen Çinli’yi arkadaşları omuzlayarak taşıdı. Kamera görüntülerinde de 20’li yaşlarındaki oyun bağımlısı yaşadığı soruna rağmen arkadaşlarına bir uyarıda bulundu: “Lütfen benim oyunumu devam ettirin ve oyunu kaydedin”.

Olay yerine gelen ilk yarım ekipleri genç adamın ayaklarını hissetmediğini ve yürüyemediğini söylerken, hastanede tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer henüz genç adamın hangi oyunu oynadığının bilinmediğini söyledi.

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