Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de 21 bilişim suçlusu gözaltına alındı

Çin'de binlerce kişiyi internet üzerinden dolandırarak, 900 milyon yüen (yaklaşık 132 milyon dolar) yasa dışı kazanç sağlayan 21 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şinhua ajansının haberine göre, internet yatırım platformu adı altında 20 binden fazla kişiyi daha fazla kazanç sağlayacakları vaadiyle aldatarak, yaklaşık 132 milyon dolar yasa dışı gelir elde eden çete çökertildi.

Çin polisinin, dolandırıcılık platformunu 2017 Aralık'ta fark etmesi üzerine teknik takibe aldığı belirtildi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından Guangdong, Ciangşi ve Cıciang eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde söz konusu platform üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiği ve 21 çete üyesinin yakalandığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kum fırtınasıyla nedeniyle zincirleme kaza... Çok sayıda yaralı var

Kum fırtınasıyla nedeniyle zincirleme kaza... Çok sayıda yaralı var

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

İşte bedelli askerlikten faydalanabilecek futbolcular

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

Üniversite taban puanları 2018! - ÖSYM ile üniversite taban puanları ve tercih kılavuzu yayınlandı m

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

YKS 2018 sınav sonuç yorumları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA