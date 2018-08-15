Çin’de Afrika domuz vebası salgını

Çin'de, Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Şınyang’da 3 Ağustos’tan bu yana ASF'ye yakalandığı tespit edilen 8 bin 116 hayvan itlaf edildi.

Eyaletin Hayvan Yetiştirme ve Veterinerlik Bürosu Hayvan Hastalıkları Önleme Birimi Başkanı Gao Ciencun, Şınyang’da salgına yakalanan hayvanlara yönelik gerekli önlemlerin alındığını ve piyasadaki mamüller konusunda endişe edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

ASF, Çin’de ilk kez yaklaşık iki hafta önce Şınyang’da 913 hayvanda tespit edilmişti. İnsanlara bulaşma özelliği olmayan salgına karış herhangi bir aşı bulunmuyor.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün hayvan hastalıkları raporuna dahil ettiği ASF, son yıllarda Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülmüştü.

İlk kez 2007'de Gürcistan'da rastlanan ASF, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında tespit edilmişti.