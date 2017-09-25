Çin’de bir binada meydana gelen yangında 11 kişi hayatını kaybetti

Şinhua ajansının haberine göre, Taicou kentine bağlı Yuhuan ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında 11 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 12 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevleri tamamen söndürdüğü, yaralıların da sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.