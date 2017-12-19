Çin’de bir kimya fabrikasında yangın çıktı
Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.
Şinhua ajansının haberine göre, Şangdong eyaletinin Veyfang kentinde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.