Çin’de bir kimya fabrikasında yangın çıktı

Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şangdong eyaletinin Veyfang kentinde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.