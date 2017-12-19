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Çin’de bir kimya fabrikasında yangın çıktı

Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Çin’in doğusunda bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şangdong eyaletinin Veyfang kentinde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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