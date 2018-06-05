Çin'de demir madeninde patlama: 11 kişi öldü, 25 kişi göçük altında kaldı

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan bir demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitler patladı. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 25 işçi oluşan göçüğün altında mahsur kaldı.

Kazada yaralanan 9 kişinin civar hastanelere kaldırıldığı, bölgeye sevk edilen acil yardım ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Dinamitlerin, araçla kuyu ağzına taşındığı sırada patladığı tahmin edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.