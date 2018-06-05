Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de demir madeninde patlama: 11 kişi öldü, 25 kişi göçük altında kaldı

Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletinde bir demir madeninde meydana gelen patlamada 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı ve 25 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, eyaletin Bınşi bölgesinde bulunan bir demir madenindeki şantiye alanında kuyu açmak için kullanılan dinamitler patladı. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 25 işçi oluşan göçüğün altında mahsur kaldı.

Kazada yaralanan 9 kişinin civar hastanelere kaldırıldığı, bölgeye sevk edilen acil yardım ekiplerinin mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Dinamitlerin, araçla kuyu ağzına taşındığı sırada patladığı tahmin edilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA