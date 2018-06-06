Çin'de demir madenindeki patlamada mahsur kalan 25 madenciden 23'üne ulaşıldı Çin'in kuzeyindeki Lianoing eyaletinde bir demir madeninde 11 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına neden olan patlamada, mahsur kalan maden işçilerinden 23'ünün kurtarıldığı, 2 işçiden ise haber alınamadığı bildirildi.