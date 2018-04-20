Çin'de devlet medyası tek çatı altında birleşti

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Merkezi Televizyonu, Ulusal Radyosu ve Uluslararası Radyosunun birleşmesiyle oluşan "Çin Medya Grubu"nun açılışı dün gerçekleştirildi.

Açılış törenine Çin Komünist Partisi (CPC) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Huang Kunming de katıldı.

Huang, açılışın ardından yaptığı konuşmada, Çin Medya Grubunun, kamuoyunu etkileme ve yönlendirmede güçlü yeni bir ana akım medya oluşturacağını belirtti.

Çin Medya Grubunun doğru politik yönü izlemesi ve halkı doğru değerlerle yönlendirmesi gerektiğini vurgulayan Huang, "Partinin medya yönetimiyle ilgili ilkelerini izlemede yeniden yapılanma, büyük önem taşıyor." diye konuştu.