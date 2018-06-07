Çin'de görevli ABD'li diplomatlar arasında yayılan esrarengiz hastalık

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'in Guangzhou'da görevli bir çalışanı, geçen ay garip sesler duyduğu gerekçesiyle sağlık kontrolünden geçirilmişti. Beyin travması teşhisi koyulan bu kişinin yaşadığı sorun, bir çeşit akustik ya da mikrodalga cihaz aracılığıyla saldırıya maruz kalmış olabileceği endişelerini doğurmuştu. ABD bu nedenle Guangzhou'ya sağlık ekibi göndermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'deki diplomatik personelinin esrarengiz hastalığıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Diplomatlar ABD'ye götürüldü

ABD, Guangzhou kentindeki diplomatik temsilciliğinde görevli bir grup çalışanını daha tetkik için Çin'den tahliye etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ilk sağlık taramaları tamamlanan bu kişilerin daha kapsamlı incelemeler için ABD'ye götürüldüğünü söyledi.

Çin: İş birliğine açığız

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying ise "ABD'nin tarafımızla resmi bir temas kurması halinde, gerekli soruşturmaları ciddi ve sorumlu bir şekilde sürdüreceğiz. ABD ile yakın iletişim ve iş birliği içinde olacağız" dedi.

Çin daha önce semptomların sebebi hakkında bilgi sahibi olmadığını açıklamıştı.

Benzeri bir vaka Küba'da da yaşanmıştı

ABD'nin Küba'daki diplomat ve aile mensuplarından oluşan 24 kişi, 2016'da uğradıkları gizemli saldırılar nedeniyle beyin travmasını andıran rahatsızlıklar yaşamıştı. Sonik saldırı şüphesiyle inceleme yapan ABD'li yetkililer, olayın sebebi ya da olası faili konusunda kamuoyuna açıklama yapmamıştı. Küba hükümeti ise herhangi bir saldırıdan haberdar olmadıklarını açıklamıştı.

ABD: Semptomlar tutuyor

ABD'li yetkililer, Guangzhou'daki çalışanla Küba'daki diplomatların yaşadıkları rahatsızlıkların semptomlarının birbiriyle tuttuğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, yorgunluk, görme problemi, duyma kaybı ve uyuma güçlüğü gibi şikayetleri olan diplomatik personelinden derhal bulundukları kentteki diplomatik misyonlardaki sağlık ekibine başvurmalarını istedi.

(AP, DW)