Çin'de havai fişek deposunda patlama sonucu 6 kişi öldü

Arslan: 4.5G’de yerli yapacağınız ne varsa yapın

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sektörde paydaşların yerlilik oranına dikkat etmesini isteyerek, “Biz, 5G’yi konuşurken, yerli ve milli oranını artırmayı konuşurken, eğer 4.5G’de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri, dönüp bize sorar, ‘arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyoruz, hangi hedeften bahsediyorsun, önce elindekini yap.