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Çin'de kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki bir nehirde kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Beyciang Nehri'nde, "Yueyingde Cargo 8030" adlı kargo gemisinin batması sonucu 7 kişi öldü.

Geminin alabora olmasından sonra cesetlerin arama tarama faaliyetleri sonucu sudan çıkarıldığı bildirildi.

Ayrıca geminin enkazının olduğu bölgeye hem enkazın çıkarılması hem de ilave bir soruşturmanın yürütülmesi için bir ekibin gönderildiği kaydedildi.

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