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Çin’de kömür ocağında patlama: 9 kişi hayatını kaybetti

Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde kömür ocağında meydana gelen patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

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Yetkililer, Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki Jidong kasabasında bulunan Yuchen kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Patlama anında madende 17 kişinin bulunduğu ve 8 kişinin kurtarılıp hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlamanın neden meydana geldiği ile ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

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