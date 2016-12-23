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Çin'de kuş gribine rastlandı

Çin'in, Makao Özel Yönetim Bölgesi ve Fucien eyaletinin Şiamın kentinde görülen kuş gribi vakalarının ardından Şanghay'da da H7N9 virüsüne rastlandı.

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Şanghay Belediyesi Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu, tedavi altındaki bir kişinin H7N9 virüsü taşıdığının belirlendiğini duyurdu.

Cang Mou adlı hastaya kuş gribi teşhisinin iki gün önce koyulduğu, hastanın bugün yoğun bakıma alındığı belirtildi.

- Çin'de bir ayda 9 kuş gribi vakası

Çin'de aralık ayında dokuz kuş gribi vakasına rastlanırken, hastalık nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin Anhui eyaletinde 5, Makao Özel Yönetim Bölgesi'nde 1, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'nde 1, Fucien eyaletinin Şiamın kentinde 1 ve son olarak Şanghay'da 1 kişide kuş gribi tespit edilmesiyle son bir ayda görülen kuş gribi vakası dokuza yükseldi.

Hastalık bahar ve kış aylarında diğer aylara nispeten daha hızlı salgına dönüşüyor. Hastalığın görüldüğü kent ve özel bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

Çin'de H7N9 virüsü ilk kez 2013 yılı mart ayında görülmüştü.

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