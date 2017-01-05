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Çin'de maden kazası: 5 ölü

Kömür madeni çıkarılan bir ocakta yaşanan gaz patlamasında 5 kişi öldü.

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Çin'in orta kesiminde kömür madeni çıkarılan bir ocakta yaşanan patlama sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Hınan eyaletinin Dıngfıng kentindeki ocakta boru hattı genişletme çalışmaları sırasında sıkışan gaz, patlamaya neden oldu.

İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen patlama sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Yerel yetkililer, 3 kurtarma görevlisi ve 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 7 işçinin ise halen mahsur durumda olduğunu duyurdu.

Göçük altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

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