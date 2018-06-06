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Çin’de madende patlama : 11 ölü

Çin’in Liaoning eyaletindeki bir demir madeninde yaşanan patlama sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Çin’in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir demir madeninde patlama meydana geldi. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır 9 kişinin yaralandığı demir madenindeki patlamada 23 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Patlamanın bin metre derinlikte olduğu, yerel saatle 16.10’da meydana geldiği ve mayın kaldırma sisteminin tahrip olduğu açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılırken 2 kayıp madenciyi arama çalışmaları sürüyor. Liaoning eyaletine bağlı Benxi kentinde yer alan demir madeni, Pekin Jianlong grubuna bağlı Huamei Group tarafından yapım aşamasındaydı.

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