Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Hıbey eyaletinin başkenti Şıciacuang'da yerel Kültür, Radyo, Film, Televizyon, Basın ve Yayın İdaresinde yardımcı direktörlük görevini yürüten Zuo Çunhı'nın "yanlış beyanlarda bulunduğunu, ciddi disiplin ihlali yaptığını ve hatasının üzerinde derinlemesine düşünmesi gerektiğini" açıkladı.

Zuo'nun görevinden alındığı da belirtildi.

Zuo Çunhı, ülkede kullanımı yasak Twitter'ın alternatifi sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu için "şeytan" ifadesini kullanmış ve Mao'nun doğum günü programından "dünyanın en büyük tapınma etkinliği" olarak bahsetmişti. "Aşırı kapitalist bir toplum haline geldikleri" eleştirisinde bulunan yetkilinin sosyal medya hesabı kapatılmıştı.

1976'da ölen Mao Zıdong, Çin Komünist Partisinden (ÇKP) hala olağanüstü saygı görüyor. Ülkenin ulusal para birimi Yüen banknotlarının tamamının üzerinde Mao'nun resmi bulunuyor. Çin'de bir akademisyen de aralık ayında yapılan Mao'nun 123'üncü doğum günü anma programını eleştirdikten sonra "ciddi disiplin ihlali" gerekçesiyle görevinden alınmıştı.