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Çin’de masaj salonunda yangın: 18 ölü

Çin’de bir ayak masajı salonunda çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusunda bulunan Cıciang eyaletinin Tientay ilçesinde bir ayak masaj salonunda yangın çıktı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerine gönderildiği belirtildi.

Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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