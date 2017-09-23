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Çin'de maytap fabrikasında patlama: 7 kişi hayatını kaybetti

Çin'de maytap üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneydoğusundaki Ciangşi eyaletinin Şangli ilçesinde bir maytap fabrikasında patlamada oldu.

Patlama sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, patlama sırasında tesisin ciddi zarar gördüğü belirlendi.

Ayrıca yerel yönetimin, güvenlik riskleri olduğu gerekçesiyle daha önce fabrikanın üretimini durdurması ve kapatılmasına karar verdiği kaydedildi.

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