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Çin'de meydana gelen heyelanda 141 kişi toprak altında kaldı

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 141 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

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Yetkililer, Maoşien vilayetine bağlı Şinmo köyünde yerel saatle 06.00'da heyelan olduğunu açıkladı.

Heyelan nedeniyle köydeki 46 ev ve 141 kişinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Köyün yamacında bulunduğu dağdan düşen kayalar ve toprak kütlesinin, bölgedeki bir nehrin 2 kilometrelik kesimini tıkadığı ve karayolunun 1,6 kilometrelik bölümünü yok ettiği kaydedildi.

Göçük altında kalanların bulunması için bölgeye 300 kişilik acil yardım ekibi gönderildi.

Yetkililer, heyelan nedeniyle dağdan yaklaşık 3 milyon metreküp kaya ve toprak kaydığını tahmin ediyor. Söz konusu rakam, bin olimpik yüzme havuzuna denk geliyor.

Toprak altında mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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