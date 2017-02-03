Çin'de sanayi bölgesinde 4 bina çöktü: 22 ölü
Doğu Çin’in Zheijang bölgesinde yer alan Wenzhou sanayi bölgesinde dört bina çöktü. Çökme neticesinde binaların enkazı altında kalan 28 kişiden sadece 6'sı canlı olarak kurtarılabildi.
- İHA
22 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayın sebebiyle ilgili bilgi verilmezken, Çöken binalarda göçmen işçilerin kaldıkları öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan 800 kişilik ekibini canlı bulma umudu kalmadığı için çalışmalarını sonlandırdığı bildirildi.
Wenzhou sanayi şehrinde daha önce de birçok binanın benzer şekilde çöktüğü ve can kayıpları yaşandığı kaydedildi.
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