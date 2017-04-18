Çin’de skandal olay! Öğretmen ve öğrenci birbirine girdi
Çin'de bir okulda öğretmen kötü davranışı sebebiyle bir öğrenciyi azarlarken hiç istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.
- IHA
Çin’de bir kız sınıfında öğretmen kötü davranışı sebebiyle öğrencisini azarlıyor. Öğrenci kendisine tokat atması için yüzünü göstererek öğretmeni tahrik ediyor. Öğretmen sinirlerine hâkim olamayınca öğrencisini tokatlıyor. Tokadı yiyen öğrenci hemen öğretmene bir tokatla karşılık veriyor. Ancak iş iki tokatlaşma ile bitmeyince öğrenciler olaya müdahale ediyor. Bu arada olayı bir öğrenci cep telefonuyla görüntülüyor. Görüntüler sosyal medyaya aktarılınca tıklama rekoru kırıyor.
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