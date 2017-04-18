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Çin’de toprak kayması: 3 ölü

Çin’in kuzeybatısında meydana gelen toprak kaymasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 7 katlı bir bina çöktü.

Binada bulunan 39 kişiden 7’sinin enkaz altında mahsur kaldığı belirtildi.

Bölgeye ulaşan arama kurtarma ekipleri enkaz altındaki 1 kişiye sağ olarak ulaşırken, 3 kişinin cesedini çıkardı. Enkaz altındaki diğer 3 kişiye ulaşma çabaları ise devam ediyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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