Çin’de ulusal kongre 'Çin tipi sosyalizm' çağrısıyla sonlandı

Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda bugün düzenlenen kapanış oturumunun ardından ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in 'yeni dönemde Çin'e özgü sosyalizm' düşüncesi, ÇKP'nin yeni tüzüğüne eklendi.

Kapanış konuşmasında Xi Jinping ÇKP yönetiminde Çin’in dış güçlerin zorbalıklarına karşı göğüs gerdiğini, yoksulluktan kurtulduğunu ve güçlendiğini vurguladı ve “Bugün 1.3 milyar Çinli mutlu ve onurlu bir hayat sürüyor” dedi.

Tüzüğe yapılan yeni eklemeler dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin önümüzdeki beş yıl boyunca felsefesine ve yönetimine yön verecek.

Xi Jinping başkanlığında düzenlenen kapanış oturumunda, ilk önce yeni dönemde en önemli karar yapıcı organ olan ÇKP Merkez Komitesi ve Merkezi Disiplin Denetleme Komisyonu üyeleri seçildi. Devlet Başkanı Xi Jinping ve Başbakan Le Keqiang bu komitenin üyelerinden. Komisyon üyelerinin seçiminin ardından, 'ÇKP 18. Merkez Komitesi Raporu' ile 'ÇKP 18. Merkez Disiplin Denetleme Komisyonu Çalışma Raporu'na ilişkin kararlar onaylandı.

19. ÇKP Merkez Komitesi ise yarın yapılacak ilk genel kurul toplantısında, sırayla Siyasi Büro, Siyasal Büro Daimi Komitesi ve Genel Sekreter'i seçecek.