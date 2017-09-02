Çin'de yağışlar can aldı: 9 ölü

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sıçuan ve Guicou eyaletlerinde etkili olan yağışın sel ve heyelana sebep olması sonucu 9 kişi hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Bölgede dün başlayan sağanağın 35 ilçede etkili olduğu, 6 bin 800 kişinin bölgeden tahliye edildiği vurgulanarak, yağışların 4 bin 300 hektarlık tarım alanına zarar verdiği duyuruldu.

Yerel meteoroloji bürosu, söz konusu yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Öte yandan, sağanaktan etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda malzemeleri yardımı yapıldığı kaydedildi.

Çin'de mavi, turuncu, sarı ve kırmızıdan oluşan dört aşamalı alarm sistemi bulunuyor.