Çin'de yangın: 4 ölü
Çin’in başkenti Pekin’de bir mağazada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Şinhua ajansının haberine göre, Pekin'in Haidian bölgesindeki bisiklet mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 50 metrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yetkililerin, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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