Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de yangın: 4 ölü

Çin’in başkenti Pekin’de bir mağazada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şinhua ajansının haberine göre, Pekin'in Haidian bölgesindeki bisiklet mağazasında gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 50 metrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yetkililerin, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangının nedenine ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Enflasyonun anası da babası da faizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA