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Çin’de Hunan eyaletinde yetersiz derslik protestosu: 46 gözaltı

Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinde 600’den fazla göstericinin katıldığı 'okullardaki derslik eksikliği' sorunu protestosunda 46 kişi gözaltına alındı.

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Leiyang Kamu Güvenlik Bürosunun Çin’in sosyal medya platformu Veybo’dan yaptığı yazılı açıklamada, Hunan eyaletine bağlı Leiyang kentinde aralarında öğrenci velilerinin de bulunduğu 600 kişiden fazla göstericinin, okullardaki yetersiz derslik sayısı nedeniyle öğrencilerin taşradaki okullara nakledilmesini protesto ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yerel hükümet binasının etrafında ve kentteki 6 okulda toplanan, bazı yolları trafiğe kapatan göstericiler, daha sonra kamu güvenlik binalarına hareket etti.

Protestonun şiddet olaylarına dönüştüğü bildirilen açıklamada, eylemcilerin, polise tuğla, havai fişek ve molotofkokteyli attığı kaydedildi.

Gösteride 30’dan fazla polisin yaralandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Çin polisinin, kamu düzenini bozmak suçundan, aralarında bir öğrenci velisinin de bulunduğu 46 göstericiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Yerel yönetimin, sınıflardaki öğrenci sayısının çokluğu nedeniyle öğrencilerin kırsal kesimdeki okullara nakledilmesi yönünde eğitim politikası güttüğü belirtiliyor.

Leiyang’da bu yıl 10 bin yeni öğrencinin okullara kayıt yaptırması bekleniyor.

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